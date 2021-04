Vrouwen bezorgen Nederland succes op EK roeien in Varese

De Vrouwen Acht moet zich in mei op het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern nog plaatsen voor de Spelen van Tokio. Daar is een plaats bij de beste twee nodig. Nederland heeft inmiddels twee gouden, drie zilveren en een bronzen medaille veroverd op de EK.



De vrouwen dubbelvier had Nederland eerder op de dag het tweede goud bezorgd op de Europese kampioenschappen in Varese. Nicole Beukers, Olivia van Rooijen, Inge Janssen en Laila Youssifou hielden op het Italiaanse meer de teams van Groot-Brittannië en Duitsland, de regerend olympisch kampioen, achter zich.