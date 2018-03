Waarom Mark Tuitert curlingfan werd

Door Rik Spekenbrink



Een steen loslaten op een ijsbaan en die een beetje bijsturen met een bezem. Hoe moeilijk kan het zijn? Langzaam maar zeker verdwijnen de vooroordelen over curling. Het stoffige imago maakte afgelopen maanden plaats voor een kleine hype, mede dankzij het populaire tv-programma De Curling Quiz met teamcaptains Mark Tuitert en Ellen Hoog.



De oud-schaatser gaat het WK voor mannen, vanaf morgen in woestijnstad Las Vegas, op afstand zeker volgen. Tuitert maakte vroeger ook de grap dat hij na zijn carrière altijd nog kon gaan curlen. Maar al doende merkte hij hoe moeilijk het is. En raakte hij enthousiast over de sport. ,,Curling is wereldwijd best groot, in Canada staat het gewoon aan in de kroeg. Als Nederland zich had geplaatst voor de Olympische Spelen, en dat had zomaar gekund, had het hele land naar curling gekeken. En als je eenmaal kijkt, word je gegrepen en zet je de tv ook niet meer uit.”