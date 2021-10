Waarom we in de World Series allemaal moeten letten op deze man

HonkbalKenley Jansen (Dodgers) en Xander Bogaerts (Red Sox) haalden het net niet. Maar met Ozzie Albies hebben de World Series die komende nacht beginnen wel degelijk een Nederlands tintje. De honkballer van Atlanta Braves neemt het met zijn ploeg in de best-of-sevenserie op tegen Houston Astros. De 24-jarige Antilliaan is in de VS een grote ster.

Ozzie wie?

Ozhaino Jurdy Jiandro Albies, zeg maar Ozzie, werd op 7 januari 1997 geboren in Willemstad, Curaçao en begon op zijn zesde te honkballen. Hij werd ontdekt door de lokale scout Dargello Lodowica en tekende in 2013 voor Atlanta Braves, de oud-club van zijn wereldberoemde eilandgenoot Andruw Jones.



Dat goede nieuws werd overschaduwd door de plotselinge dood van zijn vader, die juist in die periode op 40-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. ,,Hij bracht me naar het veld en steunde me altijd’’, zei hij twee jaar geleden over zijn grote inspiratiebron.

Wat weten we verder van hem?

Albies spreekt vier talen vloeiend: Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments. Samen met zijn zakelijk goed onderlegde vriendin Andreia, op Instagram bekend als Brazilian Miss, runt hij zijn eigen website waar je moet zijn voor de officiële Ozzie Albies merchandise. Daarin speelt ook hondje Puchi – genoemd naar zijn oma en een heuse influencer op sociale media - een belangrijke rol.

Wat maakt Albies zo bijzonder?

Dat hij al op zijn 20ste – extreem jong voor de Major League – zijn debuut maakte op het hoogste niveau en er eigenlijk meteen stond. Los van het feit dat de tweede honkman klein (slechts 1.73 meter), snel en bijzonder atletisch is, maakt hij indruk als veelzijdige slagman. Albies is een zogenoemde switch-hitter, die net zo makkelijk met links als met rechts slaat, en daar zijn er niet zo veel van in de MLB.



De Curaçaoër leerde het vak van Braves-legende Chipper Jones, zelf een van de beste switch-hitters ooit. Om het aantal homeruns dat Jones sloeg te evenaren (468) zal Albies nog wel even door moeten gaan, maar hij staat inmiddels op een respectabel aantal van 90. Alleen al dit jaar sloeg hij 30 homeruns.

Ozzie Albies.

Speelde hij al voor Oranje?

Anders dan MLB-sterren als Xander Bogaerts (Boston Red Sox), Kenley Jansen (LA Dodgers) en Didi Gregorius (Philadelphia Phillies) kwam Albies nog niet uit voor het Nederlands Koninkrijksteam, zoals de nationale honkbalploeg tegenwoordig wordt genoemd.



Voor de meeste toernooien staan de Amerikaanse profclubs hun duurbetaalde profs namelijk niet af. Albies zou voor Oranje kunnen spelen tijdens de World Baseball Classic, een vierjaarlijks officieus WK waaraan ook de spelers uit de MLB meedoen. Vanwege corona werd het evenement dit jaar afgelast en verplaatst naar 2023.

Programma

• Woensdag 27 oktober, 2.09 uur, wedstrijd 1: Houston Astros – Atalanta Braves

• Donderdag 28 oktober, 2.09 uur, wedstrijd 2: Houston Astros – Atalanta Braves

• Zaterdag 29 oktober, 2.09 uur, wedstrijd 3: Atalanta Braves - Houston Astros

• Zondag 30 oktober, 2.09 uur, wedstrijd 4: Atalanta Braves - Houston Astros

• Maandag 1 november, 1.15 uur, wedstrijd 5 (indien nodig): Atalanta Braves - Houston Astros

• Woensdag 3 november, 1.09 uur, wedstrijd 6 (indien nodig): Houston Astros – Atalanta Braves

• Donderdag 4 november, 1.09 uur, wedstrijd 7 (indien nodig): Houston Astros – Atalanta Braves

Is Albies ook een grootverdiener?

Albies behoort zeker tot de beter betaalde ‘Nederlandse’ sporters, al verdient hij nog niet zoveel als de oudere Bogaerts (29), die in 2019 zijn contract bij de Red Sox met zes jaar verlengde voor een salaris van 120 miljoen dollar (102 miljoen euro).

Albies heeft echter niet te klagen. Voor de handtekening die hij in 2019 zette onder een zevenjarig contract bij de Braves ontvangt hij 35 miljoen dollar (30 miljoen euro). En gezien zijn leeftijd is de kans groot dat daar de komende jaren nog vele miljoenen bij komen.

Ozzie Albies slaat zowel links als rechts.

Is Albies met zijn ploeg favoriet in de World Series?

Nee. De Houston Astros staan al voor de derde keer in vijf jaar in de World Series en beschikken over een schat aan ervaring. Toch hoopt vrijwel iedereen in de VS op de Braves. De Astros zijn namelijk de meest gehate ploeg van het land sinds twee jaar geleden bekend werd dat ze hun titel in 2017 mede dankten aan vals spelen. De Braves hopen als een van de grote verrassingen van het seizoen op hun eerste kampioenschap sinds 1995.



Atlanta kwam na een moeizaam begin ijzersterk terug, won de National League East en was in de play-offs vervolgens te sterk voor Milwaukee Brewers en regerend kampioen LA Dodgers, de ploeg van de eveneens van Curaçao afkomstige Kenley Jansen. Laatstgenoemde toonde zich een sportief verliezer, zo bleek uit een filmpje dat hij na de beslissende wedstrijd op sociale media deelde. Jansen had een duidelijke boodschap voor Albies: ‘Go get that ring’.

Albies (l) viert het behalen van de World Seres met ploeggenoot Eddie Rosario.