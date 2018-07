Warriors halen 'All Star' binnen

De Amerikaan DeMarcus Cousins heeft besloten gebruik te maken van zijn status als vrije speler en verhuist van New Orleans Pelicans naar de kampioen van de NBA. De 27-jarige center kon ook naar Los Angeles Lakers, de nieuwe ploeg van LeBron James, maar koos voor de Warriors omdat de kans om kampioen te worden daar groter is.



De ploeg uit Californië beschikt met Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green en Klay Thompson al over een indrukwekkende hoeveelheid sterren. Met Cousins erbij kan coach Steve Kerr een startopstelling maken met liefst vijf All Stars.



De Amerikaan, die twee jaar geleden met zijn land in Rio de Janeiro olympisch goud veroverde, behoort al jarenlang tot de beste schutters in de NBA. Een zware achillespeesblessure maakte in januari een voortijdig einde aan zijn seizoen.