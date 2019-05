Warriors winnen na inhaalrace ook tweede wedstrijd

Ex-internatio­nal Rauwerdink keert terug naar Dynamo

8:14 Volleyballer Jeroen Rauwerdink keert na omzwervingen door Europa terug in Apeldoorn. De 33-jarige passer/loper uit Zeist speelt vanaf komend seizoen weer voor Draisma Dynamo. Rauwerdink vertrok in 2008 uit Apeldoorn, nadat hij met Dynamo onder meer drie landstitels en een Europese beker had veroverd.