Warriors winnen ook tweede thuisduel van Houston Rockets

Golden State Warriors-sterspeler Stephen Curry moest zich al vroeg in het duel laten behandelen, nadat de middelvinger van zijn linkerhand uit de kom was geschoten. Het verhinderde niet dat hij het duel uitspeelde en toch nog tot 20 punten kwam.



Ook James Harden, de vedette van de Houston Rockets, liep een blessure op. Hij werd geraakt aan zijn linkeroog en leek daar het hele duel last van te hebben, maar was desondanks goed voor 29 punten. Na twee duels in Oakland gaan beide teams nu verder in Houston waar zaterdag Game 3 op het programma staat.