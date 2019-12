pollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar. Vandaag: Wat was de grootste stunt?

Brazilië - Duitsland: 1-7 (2014)

Met heldhaftige blikken zetten de Braziliaanse elf op 8 juli in 2014 voet op het biljartlaken in Belo Horizonte. Een volkslied, inclusief extra couplet, werd zelden zo massaal, luid en theatraal (of passievol) in een voetbalstadion meegezongen. Het bleek ironisch genoeg de opmaat voor één van de grootste vernederingen uit de Braziliaanse sportgeschiedenis. De Duitse formatie van Joachim Löw bleek een nietsontziende machine die de Seleção op het veld tot tranen dreef.

Volledig scherm David Luiz was de aanvoerder van Brazilië ten tijde van de afgang tegen Duitsland. © REUTERS

Enquete Poll Wat was de grootste stunt dit decennium? Brazilië - Duitsland: 1-7 (2014)

Marathon onder 2 uur (2019)

Real Madrid - Ajax: 1-4 (2018)

Fallon Sherrock: eerste vrouw die wint op een WK darts (2019)

Leicester City kampioen (2016)

Nederland neemt wraak op Spanje: 1-5 (2014)

Verstappen wint eerste GP in Red Bull (2016)

Mike Teunissen verovert gele trui (2019)

Ted-Jan Bloemen wint goud op Spelen (2018)

Marathon onder 2 uur (2019)

Eliud Kipchoge schreef dit jaar in Wenen geschiedenis door als eerste mens in minder dan twee uur de marathon te lopen. De 34-jarige Keniaan legde de 42,195 kilometer af in 1.59.40. Niet één, twee of drie hazen helpen Kipchoge met het tempo, maar eenenveertig, verdeeld in groepen van zeven. De nieuwe toptijd geldt derhalve niet als nieuw wereldrecord.

Volledig scherm Hét moment dat Eliud Kipchoge sportgeschiedenis schrijft. © REUTERS

Real Madrid - Ajax: 1-4 (2018)

Na de thuisnederlaag (1-2) wachtte de ploeg van Erik ten Hag in het heilige Bernabéu een karwei die haast niet te klaren was. Alleen zeldzame rasoptimisten geloofden oprecht in een stunt. Zelfs hun verwachtingen werden overtroffen. Ajax wervelde op ongekende wijze en zette de Koninklijke met magistraal voetbal en enkele wonderdoelpunten te kijk.

Volledig scherm Matthijs de Ligt viert feest in Bernabéu na de sensationele zege van Ajax op Real Madrid. © AFP

Fallon Sherrock: eerste vrouw die wint op een WK darts (2019)

‘Alexandra Palace heeft eindelijk een koningin’, schreven Britse media een dag na de historische prestatie van de 25-jarige Fallon Sherrock. Zij was deze maand de eerste vrouw ooit die een man versloeg bij het wereldkampioenschap darts. Ted Evetts werd met 3-2 geklopt en ging ongewild mee de boeken in.

Volledig scherm Fallon Sherrock viert haart sensationele zege op Ted Evetts. © AP

Leicester City kampioen (2016)

De complete Big Six over 38 duels kloppen; een utopie voor de veertien andere Premier League-ploegen. Tot Leicester City in 2016 het tegendeel bewees. Met de goedlachse Claudio Ranieri aan het roer viel de puzzel wonderwel in elkaar. Wes Morgan, Danny Drinkwater en Christian Fuchs mochten zich in één klap Premier League-legends noemen.

Volledig scherm Claudio Rainieri tilt met aanvoerder Wes Morgan de Premier League-trofee de lucht in. © BSR Agency

Nederland neemt wraak op Spanje: 1-5 (2014)

‘De teen van Casillas’ staat in het geheugen gegrift van iedere voetballiefhebber, maar vier jaar na de verloren WK-finale wist Oranje de pijn toch nog te verzachten. Louis van Gaal bedacht een formule om de Spaanse dominantie te doorbreken. Robin van Persie zette zijn handtekening onder de meest iconische treffer uit zijn loopbaan, Arjen Robben liet de gewraakte Casillas over het gras kruipen bij de vijfde treffer.

Volledig scherm Dé kopbal van Robin van Persie. © Pim Ras

Verstappen wint eerste GP in Red Bull (2016)

Er was enig fortuin voor nodig, maar de eerste Formule 1-overwinning van Max Verstappen in Barcelona was een ware stunt. Mercedes-coureurs Nico Rosberg en Lewis Hamilton schakelden elkaar in de eerste ronde uit, maar de wijze waarop de destijds 18-jarige Nederlander Kimi Räikkönen achter zich hield was van grote klasse.

Volledig scherm Max Verstappen na zijn eerste F1-zege. © AFP

Mike Teunissen verovert gele trui (2019)

Nog nooit won Mike Teunissen (27) een massasprint. Toen zijn kopman viel in de eerste rit van de Tour van 2019 probeerde hij er maar het beste van te maken. Even later stond hij in een gele trui op het podium. Daarmee werd hij de eerste Nederlandse geletruidrager na Erik Breukink in 1989.

Volledig scherm Mike Teunissen in zijn historische gele trui. © EPA

Ted-Jan Bloemen wint goud op Spelen (2018)

Op de Olympische Spelen waar Sven Kramer dan eindelijk een gouden medaille zou veroveren op de 10 kilometer zorgde een ‘Canadees’ voor een daverende stunt. Ted-Jan Bloemen alias TJ Flowers hield in Pyeongchang Jorrit Bergsma maar net achter zich. Sven Kramer haalde überhaupt geen medaille; de Fries eindigde als zesde.

Volledig scherm Ted-Jan Bloemen na zijn gouden race. © Pim Ras fotografie

FC Barcelona maakt 4-0 op PSG goed (2017)

De langgekoesterde Parijse wens om de Europese top aan te vallen kreeg op 14 februari in 2017 eindelijk gestalte; Barça werd in de achtste finale werkelijk van het veld geveegd. 4-0. Klaar. Over. Dat kon niet anders. En toch ging het anders. PSG kwam 3-0 achter in de return, kreeg het benauwd, maar leek een blamage te voorkomen toen Edinson Cavani na 62 minuten de 3-1 maakte. Het maakte de Remontada van Barcelona louter heroïscher met treffers in de 88ste, 90+1' en 90+5' minuut: 6-1.

Volledig scherm Sergi Roberto voltooit diep in blessuretijd de historische comeback. © Getty Images