Wat was dit decennium de grootste Nederlandse sportprestatie?

‘Supersub’ Plak: ‘Blij dat er een nieuwe coach is’

30 december Onder leiding van een nieuwe bondscoach bereidt Celeste Plak zich met Oranje deze week voor op het olympisch kwalificatietoernooi. De ploeg is neergestreken nabij Berlijn, waar Giovanni Caprara een week de tijd heeft zijn ideeën toe te passen. Plak, die herstellende is van een achillespeesblessure, is benieuwd of de Italiaan in haar ook de ideale 'supersub’ ziet.