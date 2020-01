Waterpoloërs goed van start op EK

De Nederlandse mannen begonnen goed en pakten in de tweede periode een 5-4 voorsprong. In het derde kwart pakte Roemenië echter het initiatief en kwam met 6-8 voor. In de laatste periode trok Oranje de stand gelijk en daarna profiteerden de Nederlanders van de uitsluiting van twee Roemenen. Guus van IJperen zette Nederland op een 9-8 voorsprong. In een spannende slotfase hield Nederland stand. Jorn Winkelhorst was met 3 goals topscorer aan de kant van Nederland. Rusland en Servië, de twee andere landen in de poule, komen later vandaag in actie.