Waterpolomannen verliezen ook laatste wedstrijd in Europacup

Het was een enerverend duel tegen Griekenland, de nummer vier van het afgelopen WK. Drie periodes ging het het gelijk op, alleen in de derde periode maakten de Grieken het verschil 2-2 3-3 1-3 1-1. Bondscoach Robin van Galen is desondanks tevreden.

,,We speelden onze beste wedstrijd van deze week'', blikt hij terug op waterpolo.nl. ,,Vandaag konden we tegen de Grieken lang bijblijven. Er waren zelfs kansen om gelijk te spelen. We scoren één uit zes manmeers. Als je gelijk wil spelen of wil winnen, moet je op dat vlak ook je kansen afmaken.'' Oranje won eerder van Malta (12-8), maar verloor van Kroatië (4-16) en Servië (7-15).

De komende twee zaterdagen speelt Oranje tegen Litouwen. De winnaar over de twee duels plaatst zich voor het EK in Barcelona.