Waterpolosters in poulefase Olympische Spelen tegen Australië, Canada en Spanje

De waterpolosters onder leiding van coach Arno Havenga hadden zich al in januari verzekerd van deelname. Oranje ontloopt in ieder geval wereldkampioen Verenigde Staten, dat in groep B belandde. ,,Aan de ene kant gunstig, we willen graag als eerste eindigen in de groep. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat we ze ergens voor de finale in de kruiswedstrijden kunnen treffen”, reageerde Havenga, die Spanje als favoriet ziet voor de poulezege in groep A. ,,Zij zijn de nummer twee van het laatste WK en de Europees kampioen van vorig jaar. Ook Australië is een sterke ploeg, Canada zit er een beetje tegenaan.”