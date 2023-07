Waterpolosters maken met tweede wereldtitel reclame voor de sport: ‘Dit is heel vet’

Caster Semenya vecht door na gelijk van rechtbank: ‘Ik heb veel geleden en ben slecht behandeld’

Caster Semenya noemt de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat haar in het gelijk stelde ‘pas het begin’. Het hof oordeelde dat de Zuid-Afrikaanse atlete door een omstreden testosteronregel ten onrechte van een aantal wedstrijden is uitgesloten. De internationale atletiekfederatie World Athletics werd in de uitspraak beticht van discriminatie.