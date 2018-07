Waterpolosters na thriller tegen titelverdediger Hongarije naar finale EK

De Nederlandse treffers in de enorm spannende wedstrijd kwamen van Catharina van der Sloot (2), Maud Megens (2) Ilse Koolhaas, Nomi Lisa Stomphorst, Vivian Sevenich en Bente Rogge. Maar de beste speelster bij Oranje was keepster Laura Aarts, die vooral in de cruciale derde periode zeer sterk op dreef was en uitgroeide tot uitblinkster.



Oranje, dat vanavond voor de derde keer op rij de EK-finale haalde, verloor in 2016 de eindstrijd van Hongarije (9-7). In 2014 verloor Nederland de finale kansloos van Spanje (10-5).