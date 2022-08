Waterpolosters naar kwartfinale op EK na zege op Griekenland

Met video Joost Luiten bij rentree in Praag één slag onder baangemid­del­de

Joost Luiten heeft donderdag bij zijn rentree op de golfbaan een ronde genoteerd van 71 slagen. De 36-jarige Nederlander deed dat in de eerste ronde van de Czech Masters. Met dat totaal, wat één slag onder het baangemiddelde is in Praag, neemt Luiten voorlopig de gedeelde 55e plek in.

18 augustus