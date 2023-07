Waterpolosters Oranje naar WK-finale en zeker van olympisch ticket: ‘Dit is een team met karakter’

WK WaterpoloDe Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het WK in Japan bereikt. De ploeg van bondscoach Eva Doudesis won met 9-8 (4-2, 2-3, 2-2, 1-1) van Italië en is daarmee verzekerd van een medaille en van kwalificatie voor de Olympische Spelen die over exact een jaar van start gaan in Parijs. Vrijdag (11.00 uur) wacht Australië of Spanje in de finale in Fukuoka.