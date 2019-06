Waterpoloteam loot gunstig in EK-kwalificatie

Bondscoach Harry van der Meer reageerde tevreden op de loting. ,,We zijn het aan onze stand verplicht om ons te plaatsen voor het EK. Omdat de competities in binnen- en buitenland al zijn begonnen, is de voorbereiding niet zo lang. Ik ben daarom blij dat we thuis spelen. Dan hebben we wat meer mogelijkheden om compleet te trainen.‘’