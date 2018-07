Waterpolovrouwen spelen gelijk tegen Italië op EK in Barcelona

Meppelink en Keizer openen EK met eenvoudige overwin­ning

21:18 Madelein Meppelink en Sanne Keizer hebben in Rotterdam een vrij eenvoudige overwinning geboekt op het EK beackvolleybal. Het duo won in groep B in twee sets van het Slowaakse duo Andrea Strbova/Natalia Dubovcova: 21-18, 21-14.