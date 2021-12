‘We moeten met corona een betere levensstijl aanmeten, dan werken de huidige maatregelen tegen’

Dopingzon­daar opent jacht op wereldre­cord Usain Bolt: ‘Wil een legende worden’

De Amerikaanse sprinter Christian Coleman, nog altijd de regerend wereldkampioen op de 100 meter, heeft zijn rentree op de atletiekbaan aangekondigd. Zijn dopingschorsing van achttien maanden zit erop, waardoor de 25-jarige atleet startgerechtigd is in de Melrose Games, een indoorwedstrijd eind januari in New York.

