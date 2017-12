Weer raak: Zes Russische ijshockeysters levenslang geschorst vanwege doping Sotsji

Video Rico Verhoeven: Ben Saddik heeft zichzelf leeg geslagen

11 december Rico Verhoeven had het zaterdag in de eerste ronde moeilijk tegen de Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik. ,,Ik heb een foutje gemaakt door te draaien naar de buitenkant, maar ik bleef wel recht in zijn stootlijn staan. Daar maakte hij gebruik van’’, aldus Verhoeven bij Peptalk op Ziggo Sport.