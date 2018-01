Wegracer Viñales verlengt tot 2020 bij Yamaha

Video Hirscher en Shiffrin woedend om sneeuw­ba­lin­ci­dent Schladming

23 januari De slalom voor de wereldbeker in Schladming is vanavond ontsierd door een sneeuwbalincident. Topskiërs Marcel Hirscher en Mikaela Shiffrin spraken er schande van dat 'supporters' in de Oostenrijkse avond sneeuwballen gooiden naar Henrik Kristoffersen, de Noorse rivaal van Hirscher.