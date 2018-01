Welten en De Waard nog altijd kandidaat voor hockeyprijs

Zweden na bloedstollende halve finale naar handbalfinale EK

26 januari De finale van het Europees kampioenschap handbal in Kroatië gaat tussen recordkampioen Zweden en Spanje. De Zweedse handballers versloegen olympisch kampioen Denemarken in een zenuwslopende halve finale met 35-34. De beslissing viel pas in de verlenging.