Wereldatletiekbond dreigt Russen uit te sluiten

Valkens­waard dreigt Grand Prix motorcross kwijt te raken

29 juli De kans is heel klein dat in 2021 een Grand Prix motorcross wordt gehouden in Valkenswaard. De voortdurende onzekerheid over de status van het Eurocircuit dwingt organisator Maarten Roos ertoe verder te kijken. Hij is met andere clubs en gemeenten in Nederland in gesprek.