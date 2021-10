Wereldbekerwedstrijd zeilen verhuist van Medemblik naar Almere

Gezahegne legt lat voor Hassan weer hoger op 10 kilometer

3 oktober De Bahreinse atlete Kalkidan Gezahegne heeft in het Zwitserse Genève het wereldrecord op de 10 kilometer aangescherpt. De 30-jarige won de wegrace in 29.38 minuten en snoepte 5 seconden af van de oude mondiale toptijd van 29.43, die op naam stond van de Joyciline Jepkosgei. De Keniaanse liep die tijd in 2017 in Praag. Ze won zondag de marathon van Londen.