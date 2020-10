Wereldkampioene Alvarado soleert naar zege in Superprestige Gieten

De Nederlandse veldrijdsters staken er met kop en schouders bovenuit in Gieten. De Belgische Laura Verdonschot was de eerste niet-Nederlandse op de zevende plaats. Voormalig wereldkampioene Sanne Cant uit België eindigde als tiende.

,,Dit is zeker een goed begin”, zei Alvarado over haar eerste veldrit. De 22-jarige Rotterdamse was een dag eerder nog als derde geëindigd bij de beloften op het WK mountainbike in Oostenrijk. ,,Ik wist niet hoe het met de snelheid zou zijn en had in het begin de verkeerde banden. Ik moet nog even dat gevoel op de crossfiets terugkrijgen. Op een gegeven moment dacht ik; ik probeer het gewoon.”