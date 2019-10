Wereldkampioene Cant mist Koppenbergcross

Luiten kent redelijke start in Shanghai

10:23 Golfer Joost Luiten heeft een redelijke eerste ronde afgewerkt in de HSBC Champions in China, een toptoernooi met 9 miljoen euro prijzengeld. De Nederlander kwam tot een score van 70 slagen op de Sheshan International in Shanghai, twee onder het baangemiddelde. Hij bezet er de gedeelde 26ste plaats mee in het klassement.