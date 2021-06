Wereldrecord in Hengelo gaat de wereld over: ‘Deze prestatie slaat in als een bom’

FBK Games Met wereldre­cord onder­streept Hassan favorieten­rol voor Spelen: ‘Ik ben echt zo gelukkig’

6 juni Ze sliep nauwelijks. Was een beetje onzeker. Maar tijdens 25 machtige ronden in het FBK Stadion was daar niets meer van te merken. Sifan Hassan is met 29.06,82 de nieuwe wereldrecordhouder op de 10.000 meter. ,,Dit is écht super.”