Wereldtitel MotoGP naar Ducati dankzij 24-jarige Italiaan

Podcast De Pacer | Pim Bijl over de marathon: ‘Ik ben tweeledig brak, maar wel voldaan’

Na tweeënhalf jaar voorbereiden en podcasten slaagde Pim Bijl zondag in zijn persoonlijke opdracht met een finish op de Coolsingel in 2.28.11, ruim onder de 2.30 die hij voor ogen had. Tijd om na te beschouwen met Eric Brommert, Guido Hartensveld en Michel Butter.

26 oktober