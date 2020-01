Westbrook verliest met Rockets van zijn oude club Thunder

Samenvatting Volleybal­sters krijgen klop van Polen

9 januari Een plek in de halve finale was al binnen, wat dat betreft was er voor de Nederlandse volleybalsters niets te verliezen vanavond in de laatste wedstrijd van de poulefase tegen Polen. Maar in een met Nederlandse en Poolse fans gevulde hal in Apeldoorn verloor Nederland wel de strijd om moraal en vertrouwen. Het werd 3-1 (20-25, 23-25, 25-23, 23-25).