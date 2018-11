Wevers en Zonderland op jacht naar WK-plakken

Sanne Wevers komt rond 14.30 uur in actie op de balk, het toestel waarop ze in Rio olympisch goud pakte. Epke Zonderland is zo’n twee uur later aan de beurt aan de rekstok. De Fries was twee keer eerder de beste van de wereld, in 2013 en 2014, maar had daarvoor al Nederlandse sportgeschiedenis geschreven met zijn gouden oefening op de Spelen van Londen 2012.



Wevers plaatste zich met de vierde score voor de finale. Ze kreeg de hoogste E-score achter haar naam, waarmee de jury de uitvoering beoordeelt. Haar D-score, die de moeilijkheid van de oefening aangeeft, bleef fors achter bij die van de Amerikaansen Simone Biles en Kara Eaker, de favorieten voor het goud. Wevers weet dat ze in de finale meer risico moet nemen. Hetzelfde geldt ook voor Zonderland die zich eveneens als vierde kwalificeerde. Bij de mannen waren de verschillen wel kleiner. Wevers is in haar finale als zevende aan de beurt, Zonderland komt als tweede in actie.