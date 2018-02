Wie stoot Engeland van de troon in de Six Nations?

Voor de oorsprong van het prestigieuze jaarlijkse rugbytoernooi moeten we terug naar 1883, toen het begon als het Home Nations Championship. De vier Britse landen (Engeland, Ierland, Schotland en Wales) waren de eerste vier deelnemers. In 1910 sloot ook de Franse rugbyploeg zich bij dit gezelschap aan en veranderde het toernooi in het Five Nations Championship. Pas negentig jaar later, in 2000, zorgde de aansluiting van Italië voor de opzet van het toernooi zoals we het nu kennen: het Six Nations Championship, in Nederland ook wel het Zeslandentoernooi genoemd. Het toernooi bestaat dus al 135 jaar, maar telde 124 edities.