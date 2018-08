Windsurfer Badloe pakt zilver op WK, wereldtitel voor Van Rijsselberghe

Lorenzo verslaat Márquez in Oostenrijk na heerlijk duel

14:54 Jorge Lorenzo heeft de Grote Prijs van Oostenrijk gewonnen. In een spannend een-tegen-een-duel met zijn landgenoot Marc Márquez wist hij de leider in de WK-stand van de MotoGP net achter zich te houden. Het was de derde grand prix-zege van Lorenzo op zijn Ducati dit seizoen.