Wisselend roeisucces: vrouwen acht niet naar de Spelen, Van Sprang en Krommenhoek wel

OKTDe Nederlandse roeiers in de twee-zonder hebben een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio gepakt. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek wonnen bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Luzern de finale en verzekerden zich daarmee van een olympisch startbewijs.

Het Nederlandse duo roeide al overtuigend in de heats en plaatste zich eerder zondag in de halve finales als snelsten voor de eindstrijd. Daarin duelleerden Van Sprang en Krommenhoek met de concurrentie, die vooral van Denemarken en de Verenigde Staten kwam. Na een spannende race gleed de Nederlandse twee-zonder in 6.38,60 nipt eerder over de meet dan de Deense boot, die 6.38,67 noteerde.

Het totaal aantal Nederlandse boten dat uitkomt op de Zomerspelen in Japan is nu elf. De vrouwen twee-zonder en de vrouwen acht slaagden er bij het OKT op de Rotsee niet in een olympisch startbewijs te bemachtigen. De tien boten die al zeker waren van Tokio doen vanaf 21 mei mee aan wedstrijden om de wereldbeker, die ook op de Rotsee plaatsvinden.

Vrouwen acht

De vrouwen acht is er bij het olympisch kwalificatietoernooi roeien in Luzern niet in geslaagd een olympisch ticket te bemachtigen. De boot eindigde in de finale op de Rotsee als vierde. Een plek bij de eerste twee was vereist voor deelname aan de Spelen in Tokio, die op 23 juli beginnen. De acht van China won in 6.12,80 en bleef Roemenië een kleine drie tellen voor (6.15,27). Deze boten kwalificeerden zich voor Tokio.

De acht, met Elsbeth Beeres, Nika Vos, Dieuwertje den Besten, Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins, Aletta Jorritsma, Karien Robbers en stuurvrouw Dieuwke Fetter, klokten 6.25,39. Eerder misten de vrouwen twee-zonder ook al het ticket voor Tokio. Eve Stewart en José van Veen eindigden in de finale als zesde en laatste.

Volledig scherm De vrouwen acht in betere tijden, tijdens het EK. © IPA/Sipa USA