WK hockey 2022 in Spanje én Nederland

De Internationale Hockey Federatie (FIH) heeft de organisatie voor het wereldkampioenschap voor vrouwen in 2022 toegewezen aan Spanje. Opvallend daarbij is dat er ook wedstrijden in Nederland worden gespeeld. De Nederlandse hockeybond (KNHB) ondersteunde het 'bid' van Spanje.

Dat er tijdens één WK in twee landen wordt gespeeld is niet eerder voorgekomen.



De Spaanse hockeybond diende twee varianten in bij de FIH. De ene ging uit van organisatie door Spanje alleen, de andere werd ondersteund door de KNHB. Met deze tweede variant versloeg Spanje de 'bids' van Duitsland, Maleisië en Nieuw-Zeeland.



Twee van de vier poules, waaronder die met Nederland, worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. Ook de 'cross-overs' (tussenronde na groepsfase) en kwartfinales worden over beide landen verdeeld. De halve finales en finales vinden plaats in Spanje.

,,Al snel zagen Spanje en Nederland veel voordelen van een bid met de KNHB in een ondersteunende rol”, zegt Erik Gerritsen, directeur van de Nederlandse bond. ,,Effectief spelen in deze opzet beide landen bijvoorbeeld minimaal drie thuisduels. Dat is voor de fans van beide landen een zeer aantrekkelijk scenario. Voor de FIH is het onder andere aantrekkelijk dat er meer wedstrijddagen zijn waarop een thuisspelend land actief is.”

,,Dat vergroot de kans op een vol stadion op meer wedstrijddagen”, vervolgt Gerritsen. ,,Vanzelfsprekend hebben we Spanje ook aangeboden waar nodig breder te ondersteunen. Nu dit Spaanse bid gewonnen heeft gaan we snel met Spanje in gesprek over de concrete invulling van onze rol en ondersteuning. Maar bovenal is het voor de Nederlandse fans en de KNHB geweldig nieuws dat we na het EK in 2021 ook in 2022 mooie internationale wedstrijden in Nederland kunnen laten zien.”