WK judo van 2021 verplaatst van Wenen naar Tasjkent

Handbal­ster Smeets gaat ook in clubver­band voor Mayonnade spelen

13:37 Handbalster Martine Smeets stapt over van de Noorse club Molde HK naar Metz in Frankrijk. De 29-jarige hoekspeelster komt bij de Franse club te werken onder Emmanuel Mayonnade, die tevens bondscoach is van wereldkampioen Oranje.