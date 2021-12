WK kortebaan: Arno Kamminga met beste tijd naar de finale op 200 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft zich bij de WK kortebaan met de beste tijd geplaatst voor de finale op de 200 meter schoolslag. De 26-jarige Katwijker kwam in het bad van Abu Dhabi tot een tijd van 2.03,17. De Zweed Erik Persson volgde op 7 honderdsten van een seconde. De finale is zaterdagmiddag.

Ook voor Kira Toussaint volgt zaterdagmiddag een finale. Toussaint, die vrijdag twee medailles won op estafettenummers, was in de heats van de 200 meter rugslag goed voor de zevende tijd: 2.05,27. De snelste was de Amerikaanse Isabelle Stadden in 2.03,26.

Voor de finale van de gemengde estafette 4x50 wissel plaatste Nederland zich als derde. Tessa Giele, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Kim Busch realiseerden een tijd van 1.38,38. De beste tijd was voor het team van de Verenigde Staten: 1.37,74.

Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard keren terug voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag. Titelverdedigster Kromowidjojo realiseerde in de series de tweede tijd: 24,97. De Waard zwom de derde tijd: 25,12. De Zweedse Sarah Sjøstrøm was het snelst in 24,92.

Marrit Steenbergen was in de series van de 100 meter wisselslag goed voor de derde tijd: 59,06. Ook Kim Busch (59,65, 15e) plaatste zich voor de halve finales. De Israëlische Anastasia Gorbenko was de snelste in de ochtendsessie: 58,36.

Thom de Boer en Jesse Puts komen zaterdagmiddag uit in de halve finales op de 50 meter vrije slag. De Boer zwom in de series de tweede tijd: 20,94. Puts ging als achtste door in 21,39. De Brit Benjamin Proud was op dit onderdeel het snelst: 20,91. Voor Stan Pijnenburg is er geen vervolg op de 100 meter wissel. Hij vloog eruit met de negentiende tijd: 53,29.