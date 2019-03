WK-limiet voor Heemskerk, Kamminga én Goosen

Heemskerk kwam zaterdag op de 100 meter vrije slag tot een tijd van 53,72 seconden, terwijl ze in de series al 53,58 klokte. De limiet was vastgesteld op 54,15. ,,Mensen denken dat het een formaliteit voor me is, maar je moet het wel altijd nog even doen. In september was mijn laatste wedstrijd op de langebaan en als je dan twee keer onder de WK-limiet zwemt, is dat prima”, aldus de 31-jarige Heemskerk, die voor de achtste keer mee mag doen aan de WK langebaan.



Schoolslagspecialist Kamminga zette op de 200 meter een tijd neer van 2.09,86 (in de series 2.09,68) en voldeed aan de norm van 2.10,15. ,,Het is altijd even spannend, maar twee weken geleden ging het al hard. Ik wist dus dat het mogelijk was. En dan zwem je twee keer 2.09", aldus Kamminga.



Goosen won de 50 meter vlinderslag in een persoonlijk record van 23,42 seconden. De limiet op die afstand was vastgesteld op 23,51.