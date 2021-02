WK skiën moet schrappen: Zóveel sneeuw was nu ook niet de bedoeling

Samenvatting Gekwalifi­ceer­de waterpolo­sters verliezen finale van Hongarije

24 januari De Nederlandse waterpolosters hebben in het Italiaanse Triëst de finale van het olympisch kwalificatietoernooi verloren. Hongarije was Oranje met 13-11 de baas (4-3 2-2 5-3 2-3). De ploeg van bondscoach Arno Havenga had zich een dag eerder geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio door Griekenland in de cruciale halve finale met 7-4 te verslaan.