WK-skiërs wachten met smart op hun ski's

Dekker na diskwalifi­ca­tie niet bij laatste acht WK snowboard

4 februari Michelle Dekker is bij de wereldkampioenschappen snowboard in het Amerikaanse Park City uitgeschakeld in de achtste finales op de parallel reuzenslalom. De 22-jarige Zoetermeerse kreeg in haar race tegen de Oekraïense Annamari Dantsja een diskwalificatie achter haar naam.