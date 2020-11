WK turnen in 2021 in Japanse stad Kitakyushu

De internationale turnfederatie FIG voert een noviteit door, want direct na afloop van de WK turnen beginnen in de Japanse stad de WK ritmische gymnastiek. Het is voor het eerst dat beide toernooien in hetzelfde jaar in dezelfde stad worden gehouden.



De WK turnen zouden aanvankelijk in 2021 in Kopenhagen plaatsvinden, maar de Deense gymnastiekbond gaf de organisatie terug vanwege de coronacrisis. Normaal gesproken vindt er geen WK turnen plaats in hetzelfde jaar als de Olympische Spelen, maar de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld.