WK turnen onderbroken door stroomuitval en lekkend dak na noodweer

Skiester Worley pakt zege bij eerste reuzensla­lom

14:26 Skiester Tessa Worley heeft de eerste reuzenslalom van het nieuwe seizoen meetellend voor de wereldbeker gewonnen. De tweevoudig wereldkampioene uit Frankrijk was in het Oostenrijkse Sölden over twee manches 0,35 seconden sneller dan Federica Brignone uit Italië.