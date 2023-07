Fatale crashes Twee jonge coureurs komen niet meer thuis na race: ‘Ongelofe­lijk dat we hem nooit meer zien’

Dilano van ’t Hoff stierf bij een autocrash in België, Joey den Besten verongelukte op de motor in Finland. Nadat twee coureurs niet meer thuiskomen na een race wordt iedereen met de neus op de feiten gedrukt: ook de dood rijdt soms mee. Maar er zijn veel veiligheidsregels: ,,We worden niet als halvegaren vol testosteron losgelaten op de weg.’’