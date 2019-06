Woodland lost Rose af in Pebble Beach, Woods stelt teleur

Woodland, die voor zijn eerste omloop 68 slagen nodig had, kwam op een totaal van 133 slagen.



Rose, de leider na de eerste dag met een score van 65 slagen, gebruikte 70 slagen voor zijn tweede rondgang. De 38-jarige Brit belandde met een totaal van 135 op de tweede plek. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staat halverwege de derde major van het jaar op de derde plaats met 136 slagen.



De Amerikaan Brooks Koepka, die in de afgelopen twee jaar de US Open op zijn naam schreef, ging opnieuw rond in 69 slagen (-2). Met een score van 138 slagen deelt de nummer één van de wereldranglijst de zesde plaats.

Tiger Woods, in april de winnaar van de Masters in Augusta, stelde in Californië opnieuw teleur met een rondje van 72 slagen. Hij finishte met twee bogeys op rij. De Amerikaan, die donderdag 70 slagen liet noteren, zakte naar de 32ste plaats in het klassement.