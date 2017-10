Woods eindelijk weer fit verklaard

Geblesseerde Pulev zegt titelduel met Joshua af

16 oktober Anthony Joshua krijgt op 28 oktober in Wales met een andere tegenstander te maken. De Britse wereldkampioen in het zwaargewicht zou het in het Principality Stadium in Cardiff opnemen tegen de Bulgaar Kubrat Pulev. De Oost-Europese uitdager meldde zich vandaag echter af wegens een schouderblessure.