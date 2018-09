Woods laat met flarden zijn oude klasse zien

Bogaerts heeft met Red Sox eerste prijs al binnen

8:11 Honkballer Xander Bogaerts heeft de eerste prijs van het seizoen binnen met Boston Red Sox. De ploeg van manager Alex Cora verzekerde zich met winst op concurrent New York Yankees (11-6) van de titel in de oostelijke divisie van de American League. De afgelopen twee jaren waren de Red Sox ook al de beste in hun divisie.