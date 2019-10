Woods maakt indruk bij rentree in Japan

Het is zijn beste score in meer dan een jaar. Vorig jaar noteerde hij in september op het BMW Championship 62 slagen.



De 43-jarige Woods onderging twee maanden geleden een knieoperatie. Hij noteerde bij zijn rentree in Chiba, een stad nabij Tokio, negen birdies en drie bogeys. Opmerkelijk genoeg begon Woods met de drie bogeys, waardoor het er lange tijd niet best uitzag voor de Amerikaan. Hij moet de koppositie delen met landgenoot Gary Woodland.