Worden hockey- en basketbalcompetitie half december hervat?

Door Rik Spekenbrink De sportkoepel heeft een plan opgesteld voor de ‘heropening’ van de sport. Eerste prioriteit daarbij is de verenigingsport. NOC*NSF wil dat op de verenigingen snel in normale groepsgroottes kan worden getraind. ,,Tijdens sport, op de velden, vindt geen overdracht van het virus plaats”, stelt Dielessen. ,,Zonder verplaatsingen en met kantines en kleedkamers gesloten, zou op de verenigingen weer moeten kunnen worden getraind en onderlinge wedstrijden worden gespeeld. Wij hebben ons altijd verzet tegen maximale groepsgroottes van eerst vier en daarna twee personen.”

De tweede prioriteit legt NOC*NSF bij de topsportcompetities. Half december zouden die op zijn vroegst weer moeten beginnen. Hockey en basketbal werden als voorbeeld met naam genoemd. Hockey omdat het de toeleverancier is van het Nederlands team en de competitie belangrijk is in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Basketbal omdat er relatief veel geld in omgaat en die sport heeft aangegeven de kosten voor de coronaprotocollen te kunnen en willen dragen. ,,Het kan goed zijn dat andere sporten zeggen: we hebben een maand langer nodig”, vulde NOC-NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg aan.