World Series: Albies en Braves hebben nog maar één overwinning nodig

Met de 38-jarige Zack Greinke Houston op de heuvel kende Houston een uitstekende start in het Truist Park in Atlanta. De ervaren werper gooide vier foutloze innings en zag hoe zijn ploeg dankzij José Altuve in die periode een 0-2 voorsprong nam. De tweede honkman liep in de eerste inning het eerste punt binnen en sloeg in innning vier een solo homerun.