Xandra Velzeboer volgt Suzanne Schulting op met wereldtitel shorttrack op 500 meter

Yara van Kerkhof finishte in de finale als derde en pakte brons. Zilver was voor Kim Boutin uit Canada.



Het is de derde wereldtitel op rij voor een Nederlandse shorttrackster op de 500 meter. Lara van Ruijven veroverde als eerste Nederlandse shorttrackster de titel op de 500 meter in 2019. Twee jaar later nam Suzanne Schulting de titel over van de in 2020 overleden Van Ruijven. Schulting ontbreekt bij deze WK door een coronabesmetting.