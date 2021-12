YouTube-ster Jake Paul zelfverzekerd naar beladen rematch tegen Woodley

LeBron James bereikt magische mijlpaal en schiet zichzelf in uniek rijtje

LeBron James van Los Angeles Lakers heeft voor de honderdste keer in de NBA een zogeheten triple-double geproduceerd. De 36-jarige James kon die mijlpaal in de uitwedstrijd tegen Memphis Grizzlies niet opluisteren met een overwinning, want de thuisclub won met 108-95. De superster van de NBA gooide 20 punten bij elkaar, gaf 11 assists en pakte 10 rebounds.

