Yvette Broch terug als ander mens: ‘Ervaringen buiten handbal had ik niet willen inwisselen voor WK-goud’

Door Pim Bijl



Zenuwachtig meldde Yvette Broch, 30 jaar en 118 interlands achter haar naam, jarenlang een van de beste cirkelspeelsters ter wereld, zich onlangs bij het nationale team. Na haar lange afwezigheid was er spanning. Niet omdat ze zich aan veel nieuwe speelsters moest gaan voorstellen, wat overigens wel nodig was met naast de vertrouwde ook zo veel nieuwe gezichten. Maar de echte reden? ,,Mijn eigen onzekerheid”, denkt Broch.



,,Mensen denken: Broch is terug. Maar ik ben een totaal andere speelster nu.” In augustus 2018 maakte ze een einde aan haar loopbaan. Fysiek en mentaal was ze volledig uitgeput. Toch ging ze eind vorig jaar weer het veld op bij de Franse topclub Metz. En nu heeft ze vorige week dus ook haar rentree bij de Nederlandse ploeg gemaakt. ,,Maar ik ga niet meer over lijken, niet meer over mijn grenzen, sport niet meer ten koste van alles. Ik ben veel rustiger in mijn hoofd. Vroeger was alles handbal en handbal alles. Dat is anders. Ik kan niet boos worden als ik een bal mis. Of er wakker van liggen. Ik vind het gewoon heerlijk om te spelen.”